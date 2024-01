Darum könnte Lilibet Diana (2) schon bald sehr reich werden!

Als Prinzessin lebt es sich offenbar echt nicht schlecht. 2021 begrüßten Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) ihr zweites Kind auf der Welt. Ihrer Tochter gaben sie den besonderen Namen Lilibet Diana (2). Ab und an veröffentlichen die stolzen Eltern auch mal einen süßen Schnappschuss ihres Töchterchens. Über die Kleine ist aber nicht viel bekannt. Nun kommt aber ein neues Detail über Lilibet ans Licht.

Wie nun The Sun berichtet, besitzt Meghan eine beeindruckende Sammlung an teurem Schmuck und Designer-Uhren. Und in naher Zukunft soll die einstige Suits-Darstellerin planen, das alles ihrem Nachwuchs zu vermachen. All das Geschmeide soll angeblich umgerechnet über eine satte Million Euro wert sein.

Lilibets Name sorgte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen. Die Kleine wurde nach ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (✝96) benannt. Der soll es angeblich gar nicht gepasst haben, dass Harry und Meghan diesen Namen ohne ihre Erlaubnis auswählten. Das soll wohl aber nicht der Wahrheit entsprechen. Demnach habe die einstige Regentin die Namensgebung als Kompliment gesehen.

Getty Images Herzogin Meghan in Düsseldorf 2023

Misan Harriman Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2007

