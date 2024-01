Zoff? Queen soll Lilibets Namen als Kompliment gesehen haben

Nicht schon wieder! Prinz Harry (39) und Meghan Markle (42) scheinen immer wieder in die Kritik zu geraten. Seit die beiden sich von ihren royalen Pflichten verabschiedeten und mit Sohn Archie Harrison (4) in die USA zogen, reißen die Konflikte zwischen dem Ehepaar und der Royal-Family nicht ab. Nun kamen Gerüchte auf, dass Queen Elizabeth (✝96) von der Namenswahl ihrer Urenkelin nicht begeistert war – das soll aber nicht stimmen!

Der Journalist Robert Hardman hat in seinem demnächst erscheinenden Buch behauptet, die Queen sei wütend geworden, als sie von dem Namen ihrer Urenkelin hörte. Ein Insider meldete sich bei Us Weekly und widersprach dieser Aussage. Laut ihm hatten Meghan und Harry seine Großmutter vorher um Erlaubnis gefragt. Zudem bekräftigte der königliche Biograf Omid Scobie, dass die Namensgebung keinen Streit in der Familie ausgelöst hatte, sondern eher als Kompliment angesehen wurde.

Der Name Lilibet Diana (2) soll zum einen Queen Elizabeth, die den Namen "Lilibet" als Spitznamen trug, und zum anderen Prinzessin Diana (✝36), Harrys Mutter, ehren. Inzwischen kam auch raus, dass Meghan den Namen vor der Geburt ihrer Tochter patentieren ließ. Könnte das für die Königsfamilie problematisch werden?

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018

