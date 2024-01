Falsche Freundin: Dschungel-Anya hat Angst vor Kim Virginia!

Sie möchte sich nicht mit ihr anlegen! Im Dschungelcamp geht es auch in diesem Jahr heiß her! Vor allem die ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) geraten mächtig aneinander. Und dabei ist eine Person nicht nur genervt von dem Hin und Her, sondern fürchtet sich sogar vor einem der Streithähne: Anya Elsner (20) hat Angst vor Kim!

Das verrät sie im Dschungeltelefon und erläutert, warum sie der ehemaligen Bachelor-Kandidatin keine Angriffsfläche bieten will: "Ich denke, dass Kim einen richtig hart fertigmachen kann und ich möchte das nicht!" Dabei leihe Anya der 28-Jährigen trotzdem ein Ohr. "Ich glaube, ich höre Kim auch so ein bisschen aus Angst zu. Ich habe Angst vor ihr. Ich habe Angst, Kim zu sagen, dass es mich nicht interessiert, was sie erzählt!"

Und dabei hat die Blondine anscheinend sogar mehr Furcht vor der Influencerin als vor einer Dschungelprüfung mit Krabbeltierchen. Als Kim die gemeinsame Herausforderung des Duos abbricht, graust es Anya davor, ihre Enttäuschung auszudrücken: "Ich habe mich nicht getraut, zu sagen: 'Kim, ich finde das so scheiße von dir'. Man macht sie sich hier nicht zum Feind. Ich habe wirklich Schiss vor Kim."

