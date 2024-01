Kaum erkannt: Bianca Censori posiert im Cruella-de-Vil-Look!

Sie liebt es extravagant! Durch ihre Hochzeit mit Kanye West (46) wurde Bianca Censori über Nacht berühmt. Vor allem die kuriosen Outfits des Ehepaars sorgen für viel Aufsehen und liefern regelmäßig Schlagzeilen. Bei ihren Looks zeigt die gebürtige Australierin eigentlich vor allem eins: ganz viel nackte Haut! Doch nun präsentiert sich die ehemalige "Yeezy"-Mitarbeiterin ungewohnt angezogen. Bianca posiert in einem auffälligen Animal-Print-Look!

Auf den neuen Fotos sind die 29-Jährige und Ehemann Kanye gemeinsam in Los Angeles unterwegs. Auf dem Schnappschuss trägt Bianca einen XXL-Hut und einen Mantel mit Animal-Print. Mit ihrem Look erinnert sie an die berühmte Zeichentrickfigur Cruella de Vil aus dem Film "101 Dalmatiner". Kanye ist mit seinem Outfit, bestehend aus einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Jeans, hingegen sehr schlicht unterwegs.

Dafür geht es bei dem "All of the Lights"-Interpreten in Sachen Zähne aktuell ziemlich auffällig zu. Vor wenigen Tagen ließ sich Kanye eine Titanprothese einsetzen. Seine neuen Beißer präsentierte er stolz in seiner Instagram-Story.

MEGA Bianca Censori, 2024

MEGA Kanye West, 2024

Instagram / kanyewest Zähne von Kanye West, Rapper

