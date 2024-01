Kim hetzt gegen Mike: Endet der Dschungelcamp-Streit nie?

Im Dschungelcamp kracht es gewaltig! Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) lernten sich in der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Nach einer kurzen Romanze gingen sie jedoch getrennte Wege. Im australischen Dschungel treffen die Streithähne nun wieder aufeinander. Bei der Nachtwache eskaliert ihr Streit dann komplett: "Du hast kein Geld, du bist lügnerisch, du bist manipulativ, redest böse über deine Ex-Freundinnen, hast Haarausfall, gibst nichts zu, stellst mich als Lügnerin hin. Es gibt tausend Punkte, warum ich absolut nicht obsessed von dir bin", schimpft Kim, während ihr Verflossener sie für berechnend hält und sie als Lügnerin betitelt.

