Vom Profisport zum Adel: Fürstin Charlène feiert Geburtstag

Fürstin Charlène (46) begeht ihren Ehrentag! Den meisten wird die Royal wohl als Ehefrau von Fürst Albert von Monaco (65) bekannt sein. Als solche konnte sie viele Fanherzen erobern. Aktuell machen sich allerdings viele Sorgen um das Wohlergehen der Mutter von Zwillingen. Denn wegen gesundheitlicher Probleme muss sie immer wieder auf öffentliche Auftritte verzichten. Doch heute hat sie einen Grund zum Feiern: Charlène hat Geburtstag.

Was wohl die wenigsten noch bewusst in Erinnerung haben, ist, dass das Geburtstagskind ursprünglich gar nichts mit dem europäischen Adel zu tun hatte. Charlène begann ihre Karriere nämlich als Profischwimmerin. In den 90er- und den 2000er-Jahren galt sie als eine der vielversprechendsten Schwimmerinnen ihrer Heimat Südafrika. 2008 qualifizierte sie sich sogar für die Olympischen Spiele in Peking, musste ihre Teilnahme aber wegen Problemen mit der Schulter absagen. Ein eher enttäuschender Abschluss ihrer Profikarriere. Umso mehr Glück hatte sie aber in der Liebe, denn nach langer Heimlichtuerei präsentierte sie sich erstmals 2006 an Alberts Seite.

Die Hochzeitsglocken läuteten aber erst 2011. Mit ihrer Heirat änderte sich auch Charlènes Name. Denn zuvor war sie der Welt als Charlene Wittstock bekannt – ohne den Akzent. Trotz immer wieder aufkeimender Krisengerüchte wurden im Dezember 2014 die Zwillinge Gabriella (9) und Jacques (9) geboren.

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène als Leistungsshwimmerin, 2002

Anzeige

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Jacques und Gabriella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de