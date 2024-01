Kampf gegen den Krebs: Amy Dowdens Haare wachsen wieder

Amy Dowden (33) fühlt sich besser. Seit Mai 2023 ist bekannt, dass die Tänzerin gegen Brustkrebs kämpft. Sie hatte öffentlich gemacht, dass die Krankheit bereits im dritten Stadium ist. Um den Krebs zu bekämpfen, musste sie sich unter anderem einer Chemotherapie unterziehen. Durch die Behandlung verlor sie allerdings ihre Haare und trägt den Kopf seitdem geschoren. Nun gibt es für Amy einen Lichtblick: Ihre Haare fangen nämlich wieder an zu wachsen.

In ihrer Instagram-Story teilt Amy einen kurzen Clip, in dem sie stolz den Kopf dreht und den feinen Flaum präsentiert. "Ich bin so dankbar für das bisher gewachsene Haar. Meine Wimpern und Augenbrauen sind zurück und die Haare wachsen wieder", freut sich der Strictly Come Dancing-Profi. Bei ihren Fans wolle Amy sich entschuldigen, dass es zuletzt so still um sie war, aber sie habe eine Social-Media-Pause gebraucht. "Das Wachstum fühlt sich so langsam an, aber rückblickend ist es surreal und es hilft mir, mich positiver zu fühlen", meint Amy weiter.

Vor dem Jahreswechsel offenbarte Amy in der Talkshow "Lorraine", wie sehr sie zuvor unter den Nebenwirkungen ihrer Behandlung gelitten hatte. "Ich habe eine Brust und meine Haare verloren, ich hatte eine Sepsis, einen Schock, Blutgerinnsel, ich habe mir den Fuß gebrochen", erinnerte sie sich. Die schönen Reels von Freunden und Familie zu sehen, habe sie "ziemlich neidisch" gemacht.

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, Profitänzerin

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, Profitänzerin

Instagram / amy_dowden Amy Dowden mit ihrem Mann Benjamin

