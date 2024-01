Kim steht noch auf Mike Heiter: Seine Ex Laura hat Mitleid

Laura Morante (33) steht Kim Virginia Hartungs (28) Verhalten kritisch gegenüber. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte sich bei Are You The One – Reality Stars in Love in Mike Heiter (31) verguckt. Die beiden lernten sich nach der Show weiter kennen – eine Beziehung kam aber nicht zustande. Im Dschungelcamp geraten sie deswegen immer wieder aneinander. Mikes Ex-Partnerin Laura kann die ständigen Vorwürfe und Zankereien nicht verstehen...

"Ich finde das supertraurig, dass sie offensiv versucht, ihn schlecht oder niederzumachen", ärgert sich die Beauty im Promiflash-Interview. Sie verstehe nicht, welche Intention dahinter stecke. Öffentlich über Mikes Probleme zu sprechen, ohne ihm überhaupt die Wahl zu lassen, sei in ihren Augen respektlos und bösartig. "Vielleicht möchte sie wirklich nur Sendezeit, aber ich denke, sie ist einfach viel zu sehr verletzt, weil Mike sie für eine Beziehung dann doch nicht wollte, sondern nur für etwas Oberflächliches", vermutet Laura.

In ihren Augen sei Kim verletzt und enttäuscht, weshalb sie in Bezug auf Mike womöglich Wut als Schutzmechanismus entwickelt habe. "Obwohl sie gar nicht Wut empfinden möchte und ihn eigentlich zurückhaben will, weil sie nicht emotional damit abschließen kann", glaubt Laura. Deswegen habe sie mit der Influencerin auch ein bisschen Mitleid: "Um ehrlich zu sein, tut sie mir auch ein bisschen leid, weil sie nicht loslassen kann, aber er einfach nicht möchte."

RTL Kim Virginia Hartung

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Dezember 2022

