Eskalation: Mike und Kim streiten noch vor Dschungelprüfung!

Das geht ja gut los! Dschungelcamp Tag acht – und die Streitereien finden einfach kein Ende. Gestern gingen sich Kim Virginia Hartung (28) und Leyla Lahouar (27) an – wegen Mike Heiter (31). Heute ist er auch wieder mitten drin: Er und sein Ex-Flirt müssen gemeinsam in eine Prüfung. Darauf scheint vor allem der Ex von Elena Miras (31) keinen Bock zu haben. Noch bevor die Challenge beginnt, streiten Mike und Kim schon!

Kim entschied, den Are You The One – Reality Stars in Love-Star mitzunehmen. Mit dieser Entscheidung überrascht sie ihre Mitstreiter. Mike versucht sie einfach nur zu ignorieren, während sie immer wieder auf ihn einredet – und dann platzt auch ihm der Kragen: "Ich möchte mit dir, als Mensch nichts mehr zu tun haben. Es macht keinen Sinn, mit dir zu reden." Tim ist übrigens auch bei der Prüfung dabei, doch der fällt kaum auf, schaut sich das Spektakel lieber von außen an und mischt sich nicht ein.

Sarah Kern (55) begleitet die drei zur Prüfung und kriegt daher auch alles mit. Zurück im Camp erklärt sie Felix von Jascheroff (41) und Fabio Knez, dass es eskaliert ist und ist ganz klar auf Mikes Seite: "Der arme Kerl. Der tut mir Leid." Auch die Zuschauer sehen das ähnlich. Auf X häufen sich Kommentare wie "Kim ist eine menschgewordene Provokation" und "Kim ist total fixiert auf Mike. Das nervt wirklich sehr".

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter

