Braucht Prinz Harry Meghans Erlaubnis, um mit Kate zu reden?

Sie soll das letzte Wort haben. Prinz Harry (39) und seine Frau Meghan (42) hatten sich 2020 von dem Leben als Royals verabschiedet und zogen nach Kalifornien. Nach ihrem Rückzug suchten die Sussexes weiterhin das Rampenlicht – die zwei zogen über einige Familienmitglieder des Königshauses her. Besonders Prinzessin Kate (42) wurde in einem schlechten Licht dargestellt. Dieser soll es nun verwehrt sein, mit ihrem Schwager Harry zu reden.

Royal-Expertin Kinsey Schofield behauptet nämlich im "To Di For Daily Podcast": "Ich persönlich glaube nicht, dass Harry ohne Meghans Segen mit Catherine unter vier Augen sprechen würde." Laut ihr müsse Prinz Williams (41) Bruder also seine Frau fragen, ob er mit Kate kommunizieren kann. Kinsey fügt hinzu, dass sich William und Kate "unbedingt distanzieren" wollten, nachdem die zweifachen Eltern erneute Anschuldigungen gegen sie erhoben hatten.

Die Funkstille und die Eiszeit standen nicht immer zwischen Harry und der 42-Jährigen. In seiner Biografie "Reserve" erinnerte Harry sich an seine erste Begegnung mit Kate im Jahre 2005: "Ich mochte [Williams] neue Freundin. Sie war sorglos, süß und nett." Die Jahre danach verstanden sich die beiden prächtig – William, Harry und Kate waren oft gemeinsam unterwegs und hatten dabei eine Menge Spaß.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Harry, April 2019

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2018

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry im Juni 2016

