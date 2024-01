Erstes Einzeldate: Bei "Die Bachelors"-Leonie hat es gefunkt

Leonie ist hin und weg! Die Brautstylistin versucht aktuell bei Die Bachelors das Herz eines TV-Junggesellen zu erobern. Sebastian Klaus hat ihr am ersten Abend eine gelbe Rose gegeben: Sie durfte in der vergangenen Folge also ein Einzeldate mit ihm verbringen. Bei einem romantischen Yachtausflug hatten sie die Gelegenheit, sich näher kennenzulernen. Hat sich Leonie dabei vielleicht schon ein bisschen in ihn verliebt?

Im Interview mit Promiflash plauderte die Kölnerin aus: "Auch wenn die ganze Situation neu und aufregend für mich war und ich Sebastian noch nicht so gut kannte, ist der Funke beim ersten Einzeldate übergesprungen." Es habe sich für sie sehr vertraut angefühlt. Dennoch war sie nicht bereit, Sebastian zu küssen. "Ich möchte die Initiative vom Mann sehen und spüren. Auch wenn es viele Momente dafür gab, wollte ich nichts überstürzen", erklärte die 28-Jährige. Der Kuss könne warten – ihr Date sei trotzdem sehr schön gewesen.

Aber auch Sebastian war von Leonie und der Verabredung offenbar ziemlich angetan. Er hatte ebenfalls über einen körperlichen Annäherungsversuch nachgedacht. Nachdem das Date vorbei war, gestand der Hamburger in der Sendung: "Der Gedanke, sie zu küssen, war zu oft in meinem Kopf."

"Die Bachelors" läuft ab dem 17. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorher auf RTL+.

RTL / Benno Kraehahn Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2024

Die Bachelors, RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

RTL Sebastian Klaus, Bachelor

