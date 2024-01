Papa oben ohne: So trocken reagiert Jason Kelces Tochter!

Ob Jason Kelce (36) damit bei seiner Tochter Eindruck hinterließ? Der Sportler ist nicht nur einer der besten Footballspieler der NFL, sondern auch stolzer Papa. Mit seiner Frau Kylie hat er drei Töchter. Und die bekamen auch mit, dass ihr Vater beim letzten Spiel ihres Onkels Travis Kelce (34) einen Touchdown mit begeistertem Triumphgeschrei und ohne Hemd feierte. Die Oben-ohne-Aktion wurde zum Internethit. Und Jasons Tochter Elliotte hatte eine kesse Reaktion auf Daddys nackten Oberkörper!

Bei X teilt Jason die lustige Reaktion seines Sprösslings mit einem Screenshot. Dieser zeigt eine SMS, die er von seiner Mama Donna bekam. Sie hütete die Mädchen wohl, als Elliotte die Aktion ihres Papas zu Gesicht bekam. "Ellie sagte: 'Dads Boobs sind zu sehen'", ist in der Nachricht zu lesen. Offenbar zeigte sich die Kleine unbeeindruckt und kommentierte Jasons nackten Freudenausbruch eher trocken. Der 36-Jährige hat zumindest eine gute Erklärung: "Buffalo ist großartig, die Energie war ansteckend. Eine unglaubliche Erfahrung!"

Während Bruder Travis noch weiter um den Einzug in den Super Bowl kämpfen darf, hatte Jason sich bereits von dem Traum verabschieden müssen. Offenbar überstürzt hatte er seinem Team, die Philadelphia Eagles, danach seinen Rücktritt verkündet. Travis glaubt aber noch nicht an das Aus seines Bruders. "Ich denke, der große Kerl hat noch viel für Football übrig, wenn er will", hatte er laut US Magazine in einer Pressekonferenz gesagt.

Jason Kelce, NFL-Center

Jason Kelce mit seiner Frau Kylie und den drei Töchtern, August 2023

Travis und Jason Kelce, Football-Profis

