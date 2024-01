Travis Kelce glaubt noch nicht an Bruder Jasons Karriere-Aus

Liegt Jason Kelces (36) Football-Rente etwa noch in weiter Ferne? Der NFL-Profi gehört zu den besten und beliebtesten Spielern der Liga. Mit seinen Philadelphia Eagles erwischte ihn jedoch das frühe Aus in den diesjährigen Play-offs. Mit einer eindeutigen 32-9-Niederlage mussten sich die Adler gegen die Tampa Bay Buccaneers geschlagen geben. Der Center kämpfte danach mit den Tränen und verkündete wohl voreilig sein Karriere-Aus. Doch Jasons Bruder Travis (34) findet, dass der Zeitpunkt noch nicht da ist.

Bei einer Pressekonferenz seines eigenen NFL-Teams, den Kansas City Chiefs, wurde Travis auf das mögliche Karriereende seines Bruders angesprochen. "Es war cool zu sehen, wie jeder in den letzten Wochen zu schätzen wusste, wer er in den letzten Jahren war", meint der Tight End laut US Magazine zunächst stolz und gibt dann zu bedenken: "Ich denke, der große Kerl hat noch viel für Football übrig, wenn er will." Jason habe nach dem Spiel auch gar nicht wirklich gesagt, dass er aufhören wird. Dennoch habe der Gedanke wohl in der Luft gelegen, weil der 36-Jährige zuletzt oft über den Rücktritt nachgedacht habe, so Travis.

Jason selbst schien auch schon ein wenig zurückzurudern. "Ich weiß nicht, wie das nächste Jahr aussehen wird! [...] Ich versuche nicht dramatisch zu sein und die Sache weiter in die Länge zu ziehen", erklärte der dreifache Vater im Kelce-Podcast "New Heights".

Getty Images Jason Kelce beim Spiel der Eagles gegen die Buccaneers im Januar 2024

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

Getty Images Jason Kelce, NFL-Center

