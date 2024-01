Anstößige KI-Bilder im Netz: Taylor Swift ist stinksauer!

An Taylor Swift (34) führt aktuell kein Weg vorbei. 2023 war wohl das erfolgreichste Jahr ihres Lebens, Time kürte sie sogar zur "Person of the Year". Nun kursieren im Netz gefälschte sexuelle Inhalte des Superstars. Die Bilder zeigen unter anderem eine KI-generierte Version von Taylor, die von Spielern und Fans des Football-Teams ihres Partners Travis Kelce (34) begrapscht wird. So denkt Taylor über diese Verletzung ihrer Privatsphäre!

Taylor soll wutentbrannt sein über die Fake-Fotos, berichtet Daily Mail. "Diese gefälschten, von KI generierten Bilder sind beleidigend, anstößig, ausbeuterisch und wurden ohne Taylors Zustimmung und/oder Wissen gemacht", stellt ein Insider aus Taylors engstem Kreis klar. Die Sängerin soll nun prüfen, ob rechtliche Schritte gegen die Deepfake-Pornoseite, die die Inhalte postete, möglich seien. Auch X, wo die Bilder zuerst auftauchten, steht in der Kritik: "Es ist schockierend, dass die Social-Media-Plattform die Bilder überhaupt zugelassen hat."

Auf X trendet jetzt der Hashtag "Beschützt Taylor Swift". Ein User kommentiert: "Ich hoffe, es gibt einen bestimmten Platz in der Hölle, der speziell für die Menschen reserviert ist, die denken, es sei in Ordnung, explizite Fotos von Frauen zu fälschen." "So etwas sollte illegal sein", findet ein anderer.

MEGA Taylor Swift im September in New York

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Taylor Swift, Country-Sängerin

