Der Dschungelcamp-Star Dr. Bob feiert heute Geburtstag!

Er hat einen Grund zum Feiern! In diesem Jahr läuft bereits die 20. Staffel vom Dschungelcamp. Und neben zahlreichen Stars und Sternchen sind auch wieder bekannte Gesichter mit dabei, die das Format betreuen. So freuen sich die Zuschauer neben Sonja Zietlow (55) auch über ein Wiedersehen mit dem stets hilfsbereiten Dr. Bob (74). Und dieser zelebriert heute seinen Ehrentag: Dr. Bob feiert heute seinen 74. Geburtstag!

Dass er seinen Geburtstag teilweise auch mit Sonja und Co. verbringt, dürfte ihn besonders freuen. Der ausgebildete Rettungssanitäter schwärmt nämlich regelmäßig auf seinem Instagram-Account von der Produktion. So präsentiert Bob ein Selfie mit Sonja, auf dem die beiden um die Wette strahlen. "Wir sind wieder vereint und haben Spaß!", schreibt der 74-Jährige dazu. Und auch ein Schnappschuss mit Jan Köppen (40) darf natürlich nicht fehlen. Der Spezialist für Tropenmedizin freut sich: "Die Jungs sind wieder im Dschungel. Ich liebe es, mit Jan zu arbeiten. Er ist so ein toller Kerl!"

Und auch die Fans lieben das Geburtstagskind und zeigen ihre Begeisterung über den langjährigen Dschungel-Star in den Kommentaren unter seinen Beiträgen. "Eine Sendung ohne Dr. Bob? Unvorstellbar!", schreibt ein Bewunderer und ein weiterer merkt an: "Wir lieben dich alle, Dr. Bob!" Außerdem lässt es sich auch Jan nicht nehmen, seine Sympathie zu bekunden und schwärmt: "Danke dafür, dass du so ein wundervoller Mensch bist!"

Instagram / dr_bob_offical_account Sonja Zietlow und Dr. Bob im Dschungelcamp 2024

Instagram / dr_bob_offical_account Jan Köppen und Dr Bob im Dschungelcamp 2024

Thomas Burg / ActionPress Dr. Bob bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"

