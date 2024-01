Trotz Drama: Khloé Kardashian und Kanye West umarmen sich!

Khloé Kardashian (39) und Kanye West (46) sind weiterhin freundlich zueinander. Im Februar 2021 hatte ihre Schwester Kim (43) die Scheidung von dem Rapper eingereicht. Seitdem schießt der kontroverse Musiker gegen seine Ex, aber auch gegen deren gesamte Familie. Trotzdem will Khloé den Familienfrieden scheinbar wahren und ein freundliches Verhältnis zu ihrem Ex-Schwager pflegen: Bei einem Basketballspiel umarmen sich die beiden jetzt sogar.

Ein Video, das PageSix vorliegt, zeigt Khloé und Kanye am Donnerstag bei einem Basketballspiel seines und Kims Sohns Saint (8) in Los Angeles. Als der Musiker seine einstige Schwägerin entdeckt, steht er auf und umarmt sie kurz. Khloé, deren Gesicht hinter einer Sonnenbrille verdeckt ist, reagiert allerdings recht kühl: Sie gibt ihm eine einarmige Umarmung und wendet ihr Gesicht ab. Beim anschließenden Spiel saßen die beiden dann relativ nah beieinander und feuerten Saint an.

Von Kim oder Kanyes neuer Frau Bianca Censori war bei dem Match nichts zu sehen. Dabei versteht sie sich blendend mit den Kindern ihres Partners! Zuletzt zeigten Bilder die Architektin mit North (10), Saint und Chicago (5) bei einem Konzert – Kims jüngste Tochter trug die Architektin dabei sogar auf dem Arm.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

Getty Images Khloé Kardashian auf der Met Gala 2022

actionpress North West, Chicago West und Bianca Censori

