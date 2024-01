Keine Rose: Wollte Bachelors-Bianca eh nichts von Dennis?

Über ihren Exit ist sie nicht sonderlich traurig. Bei Die Bachelors hatte Kandidatin Bianca ihren Mister Right gesucht. Beim Speeddating lernte sie Dennis Gries kennen und war schließlich in seinem Team. Doch irgendwie wollte der Funke nicht überspringen. Ohne Einzeldate war für die Beauty bereits in der zweiten Folge Schluss. Doch das scheint sie nicht zu stören: Bianca hatte kein Interesse an Dennis.

"Nach dem zweiten Gespräch mit Dennis habe ich gemerkt, dass daraus nichts wird", macht die Blondine gegenüber Promiflash deutlich und fügt hinzu: "Ich war schon enttäuscht, keine Rose zu bekommen, allerdings habe ich das schon geahnt." Ihrer Meinung nach habe Dennis erwartet, dass sie sich ihm gegenüber mehr öffnet, doch das habe sie aus einem bestimmten Grund nicht getan: "Weil ich gemerkt habe, dass meinerseits kein Interesse mehr besteht."

Auch wenn sie über ihren Rauswurf nicht wirklich traurig ist, hätte sie im Nachhinein etwas anders gemacht: "Ich würde auf jeden Fall auf Sebastian zugehen und mir einen Eindruck ganz unabhängig von beiden Bachelors machen." Bianca habe sich auch gewünscht, dass Sebastian auf sie zugeht, um ihr Interesse an ihm zu wecken.

Die Bachelors, RTL Der Bachelor Dennis Gries

RTL Dennis Gries bei "Die Bachelors"

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

