Lucy und David müssen nun Leylas Dschungelprüfung meistern!

Da müssen Lucy Diakovska (47) und David Odonkor (39) noch mal ran! An Tag zehn im diesjährigen Dschungelcamp können die Busch-Bewohner die Absolventen für die nächste Prüfung selbst wählen – dabei trifft es das Ex-No Angels-Mitglied und den ehemaligen Profi-Fußballer. Für die beiden geht es heute Abend in den australischen Spa-Tempel, den Twenty4tim (23) und Leyla Lahouar (27) bereits ein paar Folgen zuvor besuchten, jedoch vorzeitig abgebrochen hatten. Wie werden Lucy und David die Herausforderung wohl meistern?

Am dritten Tag hatte Leyla den Aufenthalt in der Wellness-Oase direkt zu Beginn mit den Worten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" beendet – ob die beiden Promis genauso reagieren werden? Um Sterne und damit Essen für die Gruppe zu ergattern, müssen sie sich wie in einer RTL-Preview zu sehen in ein Loch legen und sich von allerlei berieseln lassen. Bei dem eher weniger erholsamen Ausflug bekommen die zwei tierische Gesellschaft von Echsen, Kakerlaken und Co.

Für einen der beiden TV-Stars könnte das die letzte Prüfung sein. Heute Abend klopft nämlich auch der nächste Exit an die Tür. Aus zehn von zwölf Anwärtern werden dann nur noch neun Kandidaten da sein, die weiterhin auf den Titel und das Preisgeld hoffen können. Wer muss wohl heute das Camp verlassen?

RTL Die Dschungelkandidaten beim Abendessen

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar und Twenty4Tim im Dschungelcamp

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

