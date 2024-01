Mike-Leyla-Flirt: Drückt sich Eugen Lopez vor TV-Statement?

Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) flirten im Dschungelcamp, was das Zeug hält. Das Pikante daran: Die Bachelor-Bekanntheit kennt die Begleitung des Love Island-Stars. Sie hatte Kontakt zu Eugen Lopez. Leyla befürchtet, dass Mike ihr wegen des gemeinsamen Freundes nicht näherkommen wird. Der Sportler sollte heute eigentlich im TV ein Statement abgeben – doch er tauchte einfach nicht auf!

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" verkündeten die Moderatoren laut, dass Eugen nun zugeschaltet werde – Pustekuchen! "Er ist nicht da. Wir gehen davon aus, dass er noch auf seinem Zimmer ist. [...] Ich glaube, dass Eugen ein wahnsinnig loyaler Typ ist und vielleicht heute Morgen in der Live-Situation nichts dazu sagen wollte", gab der Reporter seine Einschätzung ab. In der Show wollte er offenbar nichts sagen – dafür aber auf Social Media.

Auf Instagram zeigt er sich nun sichtlich genervt von den ganzen Schlagzeilen. "Ich verstehe nicht, warum ich Thema bin. [...] Ich will nicht Thema sein, ich will Mike unterstützen", stellt Eugen klar und führt aus: "Ich habe nie gesagt, dass ich was mit Leyla hatte und ich habe auch nichts mit Leyla. Ich kenne sie zwar gut, weil ich sie lange kenne, aber mehr auch nicht."

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Eugen Lopez

