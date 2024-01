Seine Ex ist verliebt: Traf es Kevin Costner unerwartet?

Hatte er einen Verdacht? Im Mai des vergangenen Jahres hatte sich Christine Baumgartner (49) von ihrem Mann Kevin Costner (69) getrennt. Das Ehe-Aus artete schnell in einen echten Rosenkrieg aus, denn das einstige Paar stritt um Besitz und die gemeinsamen Kinder. Der Schauspieler soll nun schon wieder vergeben sein – und auch seine Ex tut es ihm gleich. Mit Josh Connor soll die Handtaschendesignerin einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Kevin hat Christines neue Beziehung geahnt.

Wie Daily Mail berichtet, hatte der "Yellowstone"-Darsteller einen "starken Verdacht" bezüglich der Romanze von Christine und dem 49-jährigen Finanzier. Es scheint so, als sei Kevin nicht gerade glücklich wegen der neuen Beziehung seiner Ex. Ein Insider behauptet: "Die enge [Bindung] des neuen Paares ist ein echter Elefant im Raum."

Vor wenigen Tagen bestätigte eine Quelle Christines neue Partnerschaft gegenüber People: "Er ist ein geschiedener Vater und versteht, was sie durchgemacht hat. Sie lieben beide das Meer und das Strandleben. Das ist etwas, das Christine glücklich macht." Josh sei zwar zunächst nur ein Freund gewesen, doch dann habe sich daraus mehr entwickelt.

Kevin Costner, Schauspieler

Kevin Costner

Christine Baumgartner und Kevin Costner

