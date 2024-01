Travis Kelce bleibt trotz Beziehung mit Taylor bodenständig

Er hat sich nicht verändert. Travis Kelce (34) sorgte in den vergangenen Monaten für einige Schlagzeilen. Doch zielten diese meist nicht auf seine Performance auf dem Footballfeld, sondern vielmehr auf diese außerhalb dessen ab. Seitdem der NFL-Star sich im Herbst erstmals an der Seite von Freundin Taylor Swift (34) gezeigt hatte, ist er in aller Munde. Doch trotz seiner wachsender Bekanntheit soll ihm das nicht zu Kopf steigen. Travis ist trotz seiner Beziehung im Rampenlicht noch immer der Alte.

Im Interview mit NBC Sports' Pro Football Talk verrät Kansas City Chiefs-Teamkollege Patrick Mahomes (28): "Travis war schon immer Travis. [...] Er ist die ganze Zeit er selbst geblieben." Für ihn sei es besonders gewesen, zu sehen, wie sein langjähriger Freund trotz der massiven Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geerdet geblieben ist. "Er läuft immer noch durch das Stadion und behandelt jeden so, als wäre er sein bester Freund." Laut des 28-Jährigen sei Travis also seit seiner Beziehung mit der "Cruel Summer"-Interpretin nicht abgehoben.

Dass Travis seine neue Beziehung in vollen Zügen zu genießen scheint, ist lange kein Geheimnis mehr. Offenbar sollen Taylor und der Football-Hottie zuletzt sogar Nägel mit Köpfen gemacht haben. Wie im Podcast "Deux Moi" behauptet wurde, habe er am Silvesterabend um die Hand der Sängerin angehalten. "Sie haben es vor der Party, [...], nur zu zweit getan", hieß es.

