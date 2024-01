Wie Gigi und Cosimo: Pizza Gate 2.0 im Dschungelcamp 2024?

Diese Situation kommt den Zuschauern bekannt vor! Im Dschungelcamp wurden gestern Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) gemeinsam auf die Schatzsuche geschickt. Der Love Island-Star und die Bachelor-Bekanntheit hatten die Chance, kleine Goodies für sich und ihre Mitstreiter zu ergattern: unter anderem Kaffeepulver, zwei Eier, ein Kondom und ein Pizzastück. Alles geht ihnen durch die Lappen, bis auf die italienische Delikatesse. Diese konnten sie entweder mit ihren Konkurrenten teilen oder alles selbst verspeisen: Wie haben Mike und Leyla entschieden?

"Wenn wir das teilen, dann hat nicht mal jemand einen Bissen", erklärte der Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat und schlug daher vor, dass nur er und Leyla in den Genuss kommen dürfen: "Scheiß drauf, wir essen die einfach." Auf X merken einige User an, dass es eine ähnliche Situation schon mal gab: "Oh Gott, nicht schon wieder die Pizza Nummer... Felix jagt die durch den Dschungel" und "Jetzt muss ich wieder an Gigis und Cosimos Pizza Gate denken", lauten nur zwei der zahlreichen, unterhaltsamen Postings.

Vergangenes Jahr waren die Vollblutitaliener ebenfalls auf einer Schatzsuche gewesen – am Ende konnten sie entweder vier Eier mit ins Camp nehmen oder zu zweit eine ganze Pizza essen. Gigi und Cosimo hatten sich für die egoistische Variante entschieden, was im Camp für Aufregung sorgte. Ob sich die diesjährigen Camper genau so über Mike und Leylas Entscheidung aufregen werden?

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Cosimo Citiolo im Dschungelcamp

RTL Djamila Rowe und Claudia Effenberg im Dschungelcamp 2023

