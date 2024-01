"Abstand": Was ist los bei Dschungel-Cora und Begleiter?

Was ist wirklich zwischen Cora Schumacher (47) und Jörg Kunze vorgefallen? Während die Rennfahrerin im Dschungelcamp war, vertrat ihr Dschungelbegleiter sie vor Ort im Hotel in Australien. Doch nach ihrem Exit soll es zu Streit zwischen den einst dicken Freunden gekommen sein – die Ex von Ralf Schumacher (48) soll sogar die vorzeitige Heimreise ihres Kumpels aus Down Under gefordert haben. Jetzt äußert Cora sich zu dem Beef!

"Die Gerüchteküche brodelt. Wir hatten und haben hier emotionale und turbulente Tage, keine Frage!

Natürlich kommt es da auch mal zu Diskussionen", erklärt sie zu einem Bild mit Jörg auf Instagram. Auch zwischen den Freunden sei es zu Unstimmigkeiten gekommen: "Ich denke, wir zwei brauchen gerade einfach etwas emotionalen Abstand und ich denke, dass es uns beiden guttut." Deutlicher will Cora sich aber nicht mehr äußern – die Angelegenheit wolle sie mit Jörg privat klären.

Bild will aber wissen, was der Grund für den großen Knatsch ist: Cora soll sich von ihrem guten Freund vernachlässigt gefühlt haben. Als sie sich im Krankenhaus aufgehalten hatte, habe er lieber eine schöne Zeit mit den anderen Begleitern verbracht.

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

Instagram / coraschumacher Jörg Kunze und Cora Schumacher

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

