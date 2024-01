Ann-Kathrin Götze ist nach zweitem Baby schon routiniert

Sie weiß, wie es läuft! Ann-Kathrin (34) und Mario Götze (31) sind zweifache Eltern. Nach Sohnemann Rome (3) kam im Oktober 2023 Töchterchen Gioia auf die Welt. Die Frau des Fußballers gibt im Netz niedliche Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter – ihre beiden Kids stehen für das Model stets an erster Stelle. Wie Ann-Kathrin jetzt verrät, wuppt sie Mamasein und Co. ziemlich gut.

In ihrer Instagram-Story spricht sie darüber, dass sie dank der zweiten Schwangerschaft den Baby-Alltag genießen könne. Ann-Kathrin wisse, worauf es ankommt: "Ich glaube, mit dem zweiten Kind kommt man einfach viel schneller wieder in den Alltag zurück und man genießt ihn mehr, weil man weiß, was zu tun ist und was man erwarten kann." Die Zeit vergehe sowieso wie im Flug.

Die Zeit mit ihrer Kleinen kann Ann-Kathrin genießen, nachdem die Geburt mit einigen Komplikationen verbunden war. Die 34-Jährige verriet im Netz, dass der Kaiserschnitt nicht geplant war: "Ich hatte auf eine natürliche Geburt gehofft, aber es traten Komplikationen auf und die Ärzte beschlossen, sie so schnell wie möglich herauszuholen."

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze zeigt ihre Tochter, Oktober 2023

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Model

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Influencerin

