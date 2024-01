Dritte Entscheidung: Wer soll das Dschungelcamp verlassen?

Welcher Star muss seine Sachen als Nächstes packen? Schon seit zehn Tagen kämpfen die diesjährigen Dschungelcamp-Stars mit ekligen Prüfungen und karger Ernährung im australischen Busch. Nachdem Cora Schumacher (47) an Tag drei das Camp freiwillig verlassen hatte, wurden am Wochenende Sarah Kern (55) und Anya Elsner (20) von den Zuschauern rausgewählt. Heute steht der nächste Exit an: Welchen Camper würdet ihr nach Hause schicken?

Neun Promis sind noch im Rennen um die begehrte Dschungelkrone. Neben dem Liebesdrama-Trio Leyla Lahouar (27), Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28) hofft No Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47) weiterhin auf den Sieg. Auch Twenty4tim (23) und Fabio Knez wollen ihre Dschungelpritschen noch nicht räumen. Von David Odonkor (39) sah man bisher noch nicht so viel – aber auch er will sich weiter beweisen und einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern.

Heinz Hoenig stand gestern schon auf der Abschussliste und vermisst seine Kids ganz schrecklich – er will den Traum vom Sieg aber noch nicht aufgeben. Ebenso wenig wie Felix von Jascheroff (41). Der GZSZ-Star und selbsternannte Camp-Grillmeister hat noch lange nicht genug vom Kochen am Lagerfeuer. Welcher Kandidat soll eurer Meinung nach heute rausfliegen? Stimmt unten ab!

Stefan Thoyah Kim Virginia, Twenty4tim und Mike Heiter im Dschungelcamp

RTL Fabio Knez, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024

