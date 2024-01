Fail! Anya Elsner hoffte nach Dschungel auf mehr Follower

So hat sie sich ihre Rückkehr aus dem australischen Busch anscheinend nicht vorgestellt! Über eine Woche hauste Anya Elsner (20) im Dschungelcamp. Doch am Sonntagabend war für die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidaten Schluss: Nachdem Sarah Kern (55) als Erste von den Zuschauern rausgewählt wurde, musste auch Anya das Camp verlassen. Nach ihrem Rauswurf schien es der TV-Bekanntheit recht gut zu gehen. Doch beim Blick auf ihren Social-Media-Account zeigt sich Anya enttäuscht!

Vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp verfolgten sie nach Angaben der 20-Jährigen etwa 9.700 Menschen auf Instagram. "Ich würde jetzt schätzen, dass ich so 15.000 [Follower] habe", erklärte Anya nach ihrer Ankunft im Hotel gegenüber RTL. Dabei hat sich ihre Followerzahl sogar fast verdoppelt: 17.000 User folgen Anya mittlerweile – begeistert ist sie dennoch nicht! "Ich hätte mehr erwartet. Na ja, gut... Ich dachte, da steht eine 100", zeigte sie sich plötzlich enttäuscht.

Bereits im Interview mit Promiflash verriet Anya, dass sie hoffe, dass die Zuschauer ein neues Bild von ihr bekommen konnten – bei GNTM hatte sie nach eigener Aussage nämlich "die komplett falsche Seite aufgelegt". "Ich hoffe, dass ich es im Dschungel ändern konnte. Denn genauso wie ich im Dschungel war, so bin ich auch in der Realität. Ich hab alles authentisch formuliert und gesagt und ich hoffe, das wurde gesehen", so Anya.

Anzeige

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Anzeige

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de