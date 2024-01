Kein Mann unter 49! Sofia Vergara hat eine neue Dating-Regel

Junge Hüpfer kommen ihr nicht mehr ins Bett! Sofia Vergara (51) trennte sich vor einigen Monaten nach sieben Jahren Ehe von ihrem Ex-Mann Joe Manganiello (47). Seitdem hatte die Schauspielerin hier und da mal einen Flirt – aktuell ist sie jedoch nicht in festen Händen. Und bevor das wieder der Fall ist, muss der Mann eine Sache mitbringen: Sofias potenzieller neuer Partner darf nicht deutlich jünger als sie sein!

In einer aktuellen Episode von "Watch What Happens Live with Andy Cohen" spricht die Modern Family-Bekanntheit ganz offen über eine neue Beziehung und welche Ansprüche sie an diese stellt. Vor allem eine Sache ist ihr bei einem neuen Partner wichtig. "Für mich können sie nicht jünger als 50 sein, ich bin 51", erklärt sie frei heraus und rudert auf Nachfrage noch einmal ein wenig zurück: "Okay, vielleicht auch 49 Jahre."

Denn der etwas größere Altersunterschied zu ihrem Ex Joe war letztendlich der ausschlaggebende Grund für die Trennung des ehemaligen Traumpaares. "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein", verriet sie vor wenigen Tagen gegenüber El País.

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im März 2023

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Instagram / sofiavergara "Modern Family"-Star Sofia Vergara mit ihrem Ehemann Joe Manganiello

