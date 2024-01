Nach septischem Schock: Ashley Park erholt sich in Paris

Sie ruht sich aus! Bei Ashley Park (32) lief es zuletzt eigentlich ziemlich rund: Die Schauspielerin war durch ihre Rolle in der Netflix -Serie Emily in Paris bekannt geworden. Am Set der Show hatte sie ihren jetzigen Partner Paul Forman kennengelernt. Doch der Jahreswechsel lief für sie dann alles andere als geplant: Über Neujahr musste die Only Murders in The Building-Darstellerin aufgrund eines septischen Schocks in einem Krankenhaus behandelt werden. Jetzt gibt Ashley ein Gesundheitsupdate!

Zunächst bedankt sich der Serienstar auf Instagram für die aufbauenden Nachrichten seiner Fans. Dann erklärt Ashley, wie es ihr mittlerweile geht: "[...] Ich wollte nur mitteilen, dass ich die medizinische Freigabe zum Fliegen erhalten habe, nachdem ich auf die Behandlungen reagiert habe und dass ich mich nun in Paris erhole und ausruhe, wo ich von meinen Lieben und meiner "Emily in Paris"-Familie so unglaublich herzlich empfangen wurde." Nun warte sie nur darauf, auch die medizinische Freigabe zum Arbeiten zu bekommen.

Vor rund einer Woche erzählte die "Joy Ride"-Bekanntheit auf Instagram erstmals von dem beängstigendem Vorfall: "Während meines Urlaubs von Dezember bis Neujahr entwickelte sich das, was als Mandelentzündung begann, zu einem kritischen septischen Schock, der mehrere Organe infizierte." Dabei habe sich ihr Partner rührend um sie gekümmert und sei ihr nicht mehr von der Seite gewichen.

Instagram / C2SPz2KONpX Ashley Park und Paul Forman

Getty Images Ashley Park, Schauspielerin

Getty Images Paul Forman und Ashley Park in Paris, 2023

