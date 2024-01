Siebenstellig: So viel Geld verdient die "Let's Dance"-Jury!

Diese Jurorenplätze sind ganz schön lukrativ! Bald geht es endlich wieder los: Am 23. Februar startet die neue Staffel von Let's Dance. Bereits zum 17. Mal werden in der beliebten TV-Show einige deutsche Stars ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Mit dabei ist auch wieder die altbekannte Jury, bestehend aus Motsi Mabuse (42), Joachim Llambi (59) und Jorge Gonzalez (56). Nun wird bekannt: Die drei Juroren haben ihre Verträge nochmal verlängert – und stauben dabei ziemlich viel Kohle ab!

Wie Bild aus "Let's Dance"-Produktionskreisen erfahren haben will, sitzen Motsi, Joachim und Jorge auch in den kommenden Jahren weiterhin am Jurypult. Ihre Verträge sollen bis mindestens 2027 verlängert worden sein. Ein Insider betont dazu: "Es ist sogar noch Luft nach oben." Die neuen Abmachungen lohnen sich auch finanziell für die drei Tanzprofis: Sie sollen pro Staffel jeweils Millionenbeträge verdienen. Wie viel Geld sie genau bekommen und ob sich die Gehälter unterscheiden, ist jedoch nicht bekannt.

Lange verhandelt hat einer aber sicherlich nicht. Joachim Llambi betonte gegenüber dem Blatt bereits im vergangenen Jahr, dass er "es nicht bis zum letzten Cent" ausreize. Außerdem gab er offen zu, dass "Let's Dance" ihm und seiner Familie zwar ein "schönes Leben" ermögliche, ihn aber nicht reich gemacht habe. Ob sich das mit dem neuen Vertrag jetzt ändert?

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2023

Instagram / joachim_llambi Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Getty Images Joachim Llambi beim Deutschen Fernsehpreis 2022

