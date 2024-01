Spontanes Wiegen: "The Biggest Loser"-Kandidaten verzweifeln

Die Verzweiflung ist groß! Aktuell sagen wieder einige Teilnehmer bei The Biggest Loser - Leben leicht gemacht, den Kilos den Kampf an. Das große Wiegen an jedem Ende der Woche entscheidet darüber, wer das Camp verlassen muss. In der aktuellen Folge sorgen die Trainer Christine Theiss (43) und Ramin Abtin (51) für eine Überraschung. Die Kandidaten müssen einen Tag früher auf die Waage. Das spontane Wiegen sorgt bei einigen Kandidaten für viel Tränen und Enttäuschung!

"Ich habe alles gegeben", zeigt sich Lukas aus Team Grün zuversichtlich, bevor er auf die Waage steigt. Mit einer Abnahme von 2,1 kg sorgt er jedoch für große Ernüchterung. "Du nutzt dein Potenzial nicht", schimpft Ramin. Noch schlechter sieht es bei Thorsten aus – er nimmt nur 0,3 kg ab. Der 43-Jährige bricht daraufhin in Tränen aus. "Kann ich bitte nach Hause gehen", fleht er weinend. Mit einer Zunahme von 0,2 kg sorgt Vico für die größte Enttäuschung des Abends. "Da müssen wir uns noch mal in Ruhe zusammensetzen und wirklich Tacheles reden", fordert Teamchefin Christine.

Die Zuschauer fühlen mit den Teilnehmern mit. Vor allem Thorstens sehr geringe Gewichtsabnahme beschäftigt einige Fans sehr. "Der arme Thorsten. Das muss so frustrierend für ihn sein", schreibt beispielsweise ein User über X.

Ramin Abtin und Christine Theiss, Trainer bei "The Biggest Loser"

Thorsten, Ramin Abtin und Lukas bei "The Biggest Loser" 2024

Kandidaten bei "The Biggest Loser" 2024

