"Wie Rom-Com": Travis und Taylor Swifts Pics begeistern Fans

Sie sind das Traumpaar schlechthin! Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) sind seit Oktober 2023 zusammen und überglücklich. Das zeigen die beiden auch immer wieder in der Öffentlichkeit: Der Footballer unterstützt seine Liebste bei ihren Konzerten, die Musikerin feuert ihren Freund bei seinen Spielen an. Als der Chiefs-Tight-End am Sonntag mit seinem Team siegte und so einen Platz für den Super Bowl sicherte, stürmte die "Anti-Hero"-Sängerin aufs Feld und gratulierte ihm mit Küssen. Diese süßen Aufnahmen gehen jetzt um die Welt – und das Netz rastet komplett aus!

Auf X, ehemals Twitter, äußern sich zahlreiche User zu den Schnappschüssen und Videos der Liebesbekundung. "Das ist einfach zu perfekt" und "Das fühlt sich wirklich an wie der Plot einer Rom-Com aus dem Jahr 2004", lauten nur zwei begeisterte Kommentare. Viele ziehen auch den Vergleich zu einem bestimmten Filmpärchen: Troy Bolton und Gabriella Montez aus High School Musical. "Ich sehe keinen Unterschied", witzelt ein User und teilt dazu eine Collage von Taylor und Travis sowie ein Foto der Musical-Charaktere.

Die Beziehung der beiden Stars könnte offensichtlich nicht besser laufen. Seit einigen Wochen wird sogar gemunkelt, dass eine Verlobung in Planung sei. Der NFL-Star soll sich laut einem Insider von Daily Mail sogar schon konkrete Gedanken um einen Verlobungsring gemacht haben: "Er hat darüber nachgedacht, einen Text oder ein Zitat eingravieren zu lassen [...] und er hat auch darüber nachgedacht, einige der Diamanten von seinem Super-Bowl-Ring dafür zu verwenden."

