Wegen vertauschter Zahnbürste: Leyla ekelt sich im Dschungel

Ein Albtraum für viele! Seit über einer Woche leben die diesjährigen Bewohner nun schon unter extremen Bedingungen im australischen Dschungelcamp. Das Leben ohne Waschmaschine, richtiger Dusche oder Toilette ist für die Camper eine Herausforderung. So langsam geht auch die Camp-Hygiene den Bach runter. Das Thema Sauberkeit sorgte bereits für einige Diskussionen zwischen den Bewohnern. Und das nächste Drama lässt nicht lang auf sich warten: Leyla Lahouar (27) benutzte versehentlich eine fremde Zahnbürste!

"Oh ih, ich habe in meinem Rucksack jetzt zwei Zahnbürsten und weiß nicht mehr, welche meine ist", realisierte Leyla angeekelt. "Jetzt kann ich mir nie wieder die Zähne putzen", beschwerte sie sich daraufhin im Dschungel-Telefon. Doch wessen Zahnbürste hat Leyla eingesteckt? "Das ist bestimmt Fabios", stellte die 27-Jährige fest. Als dieser davon erfährt, ist er alles andere als begeistert: "Ich dachte mir nur: Pfui Teufel!" Zum Glück konnten sie die Zahnbürsten schnell wieder zuordnen. Der Grund: Fabio hat morgens seine Zähne nicht geputzt, deshalb war seine Zahnbürste noch trocken. "Du bist so ein Schwein", reagierte Leyla. "Bei Reis und Bohnen muss man nicht zweimal am Tag Zähne putzen", verteidigte sich Fabio scherzend.

Fabio kennt man eigentlich als Hygiene-Fanatiker. Als Staubsaugerverkäufer hatte er in vergangenen TV-Formaten immer penibel auf Sauberkeit geachtet. Mit seiner Vorliebe zur Hygiene hatte er bei Are You The One – Reality Stars in Love auch bei seiner jetzigen Freundin Darya Strelnikova punkten können.

Anzeige

RTL Fabio Knez, im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de