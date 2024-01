Wie Mariah Carey: Diese Stars dateten ihre Background-Tänzer

Sie haben das Berufliche und das Private nicht getrennt! Mariah Carey (54) und Bryan Tanaka (40) hatten sich im Jahr 2006 kennengelernt, als der Tänzer die Sängerin auf ihrer Tour unterstützte. Zehn Jahre später wurden die beiden schließlich ein Paar. Seitdem begleitete er seine Liebste eigentlich auf all ihre Konzerte. Kürzlich wurde jedoch bekannt, dass die einstigen Turteltauben von nun an getrennte Wege gehen. Doch Mariah ist nicht der einzige Star, der mit seinem Tänzer anbandelte!

Jennifer Lopez (54) verguckte sich ebenfalls auf ihrer Arbeit: Im Jahr 2000 lernte sie Chris Judd bei dem Dreh für ihr Musikvideo zu "Love Don't Cost a Thing" kennen – und wohl auch lieben: Ein Jahr später machten sie ihre Beziehung offiziell. Die beiden heirateten sogar, ließen sich jedoch kurz darauf scheiden. Gelernt hat sie daraus jedoch wohl nicht: 2011 begann sie den Tänzer Caspar Smart zu daten – doch auch diese Beziehung ging nach rund fünf Jahren in die Brüche. Madonna (65) ist ebenfalls eine Wiederholungstäterin: Sie soll im Laufe ihrer Karriere so einige Tänzer vernascht haben. 2010 begann sie eine Romanze mit Brahim Zaibat, die jedoch drei Jahre später zerbrach. Ihr Ex Ahlamalik Williams tanzte ebenso für die "4 Minutes"-Interpretin – ihre Liebe hielt drei Jahre.

Auch Ariana Grande (30) konnte die Finger nicht von ihrer tänzerischen Unterstützung lassen: Während seiner "Honeymoon"-Tour im Jahr 2015 fand der Popstar Gefallen an Ricky Alvarez. Die Liebelei scheiterte jedoch bereits ein Jahr später. Mit seinen Tanzmoves verzauberte Jorge Santos Christina Aguilera (43) Ende der 90er- und Anfang der 2000er-Jahre so sehr, dass die Musikerin ihm sogar einen Song widmete: "Infatuation" wurde von ihrer Liebesbeziehung inspiriert. 2001 trennten sich ihre Wege allerdings wieder.

Getty Images Jennifer Lopez und Cris Judd

Getty Images Jennifer Lopez und Caspar Smart

Getty Images Brahim Zaibat und Madonna

Getty Images Ahlamalik Williams und Madonna, 2021

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Jorge Santos und Christina Aguilera

