Ariana Grande undercover am New Yorker Flughafen unterwegs

In den letzten drei Jahren ist es sehr ruhig um Ariana Grande (30) geworden. Nicht nur karrieretechnisch, auch privat hatte sich der Bühnenstar zurückgezogen. Doch nun ist die berühmte Sängerin offiziell zurück. Anfang des Jahres veröffentlichte sie ihre neue Single. Und auch in der Öffentlichkeit wird sie wieder gesichtet, wenn auch eher unfreiwillig. Ariana wurde bei dem Versuch, unerkannt zu bleiben, am Flughafen erwischt.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist die "Thank U, Next"-Sängerin in einem großen schwarzen Mantel und einer Maske über dem Gesicht am JFK Flughafen in New York angekommen. In ihrem Outfit wirkte sie lässig und entspannt. Ihr Haar hatte sie zu einem lockeren Dutt gebunden, sie trug eine grüne Kappe und darüber große Kopfhörer. Außerdem hatte die "Daydreamin"-Interpretin eine graue Jogginghose und rosafarbene Stiefel an.

Nicht ganz so diskret wie Arianas Auftritt am Flughafen ist ihr neuer Song. In dem Lied singt sie an einer Stelle: "Deine Sache ist deine, und meine ist meine. Warum kümmert es dich so sehr, wessen Schw*** ich reite?" Sie schießt damit gegen Lily Jay, die Ex von ihrem Freund Ethan Slater (31). Diese ist deswegen scheinbar sehr verletzt.

Instagram / arianagrande Ariana Grande im Juli 2023

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

