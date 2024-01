Neuer Song: Ariana Grande veröffentlicht auch Musikvideo!

Das ist nicht nur was für die Ohren, sondern auch für die Augen! Ariana Grande (30) brachte drei Jahre lang keine neue Musik auf den Markt. Der Grund hierfür waren die Dreharbeiten zu den "Wicked"-Filmen. Seit 2020 mussten ihre Fans somit auf einen neuen Hit der Sängerin warten. Und jetzt dürfen sie sich gleich doppelt freuen: Ariana bringt ein Musikvideo zu ihrem neuen Songs "Yes, and?" raus!

Auf YouTube gibt es jetzt den Clip zu sehen, der über vier Minuten lang ist. Dabei führt ein kurzes Intro in das Video ein, das mehrere Kritiker zeigt, die über Ariana lästern. Diese verstummen, als die "Thank U, Next"-Interpretin ihre Choreografie beginnt und nicht nur ihre Gesangs-, sondern auch ihre Tanzkünste zum Besten gibt. Währenddessen wird die 30-Jährige von mehreren Tänzern bei ihrer Performance begleitet.

Und auch die Fans, die ihre neue Single feierten, noch bevor sie das Video veröffentlicht hatte, bringen ihre Begeisterung zum Ausdruck. "Ikonisch! Aber wir haben nicht weniger erwartet. Ich bin so stolz auf dich", schwärmt ein Bewunderer auf Instagram und ein weiterer fügt hinzu: "Es ist ihre langsame und kontrollierte Choreografie für mich!"

Instagram / arianagrande Ariana Grande im November 2023

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

