"Suits"-Spin-off mit Herzogin Meghan wäre TV-Deal des Jahres

Das könnte teuer werden! Es ist offiziell. Die Chefin der Universal Studios hat öffentlich bestätigt: Es wird ein Suits-Spin-off geben! Die Produktion von "Suits: Los Angeles" soll im März dieses Jahres beginnen. Die TV-Show soll mit neuen Charakteren in Hollywood gedreht werden, aber trotzdem Ähnlichkeiten zum Vorgänger haben. Herzogin Meghan (42) hatte in der Originalserie Rachel Zane, eine der Hauptrollen gespielt. Auch der Ableger soll für Meghan eine Traumrolle bereithalten.

Wird die Frau von Prinz Harry (39) für das "Suits"-Spin-off zurückkehren? Wie ein Mitarbeiter der Produktion gegenüber The Sun verriet, sollen momentan zwischen der Herzogin und dem Sender Vertragsgespräche stattfinden. Die Produktionsfirma sei bereit, "alles zu zahlen, was nötig ist", um die Schauspielerin für das Spin-off zu gewinnen. Laut dem Insider sollen sich die Verhandlungen "zu einem der größten TV-Deals des Jahres entwickeln." Falls es zu einer Einigung kommt, solle die Rückkehr von Meghan im Februar verkündet werden.

Finanziell würde sich die Rolle für die Herzogin lohnen. Gegenüber The Mirror schätzte eine PR-Expertin Meghans mögliche Gage auf bis zu 350.000 Euro pro Folge. Das kommt den Sussexes sicher gelegen, da sie für ihr Anwesen in Montecito eine Hypothek in Höhe von 9,5 Millionen US-Dollar hatten aufnehmen müssen.

Getty Images Der Cast von "Suits"

Getty Images Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

