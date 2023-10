Süßer Auftritt: Sarah Jessica Parker und Matthew strahlen

Dieses Paar sieht zusammen einfach immer super aus! Bereits seit 1997 sind Sarah Jessica Parker (58) und Matthew Broderick (61) verheiratet. Ihre skandalfreie Ehe hat drei Kinder hervorgebracht – und auch nach all den Jahren ist die Schauspielerin noch verliebt in ihren Mann, wie sie mit süßen Worten zum 26. Hochzeitstag bewies. Auch auf dem roten Teppich machen Sarah Jessica und Matthew immer wieder eine super Figur.

Zusammen besuchten die Eheleute nun die Herbstgala des New York City Balletts und schritten Hand in Hand über den roten Teppich. Lächelnd posierten Sarah Jessica und Matthew für die Fotografen und strahlten sich immer wieder glücklich an. Für den eleganten Anlass entschied sich die Sex and the City-Darstellerin für ein schulterfreies schwarzes Kleid mit üppigem Tüllrock. Zu der Robe kombinierte sie glitzernde Accessoires und eine große Haarschleife. Passend dazu erschien ihr Ehemann im schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Fliege.

Diesmal stellten sich SJP und Matthew alleine den Fotografen – manchmal erscheinen die Turteltauben auch mit ihrer kompletten Familie auf dem Red Carpet. Im vergangenen Dezember hatten sie beispielsweise mit ihrem Sohn James (20) und den Zwillingen Tabitha (14) und Marion (14) die "Some Like It Hot"-Premiere besucht.

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker bei der Herbstgala des New York City Balletts, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Sarah Jessica Parker mit ihrer Familie, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de