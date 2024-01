Zu wenig Anerkennung? Nun meldet sich Dschungel-Fabios Papa

Was er wohl zu diesen Worten sagen wird? Gemeinsam mit Mike Heiter (31) und Co. nimmt Fabio Knez aktuell am Dschungelcamp teil. Größtenteils fällt der Realitystar mit seiner lustigen und entspannten Art auf, doch im australischen Busch machte er bereits überraschend ein emotionales Geständnis: So verrät der Staubsaugervertreter, dass er in der Vergangenheit nur selten Anerkennung von seinem Papa bekam, was ihn sehr belastet. Nun äußert sich erstmals Mario Knez zu den Worten seines Sohnes!

"Er ist eben ein anderer Typ, nicht so sentimental wie meine Mutter. Weil er den Umgang mit mir auch nicht so konnte", beschrieb der Freund von Darya Strelnikova die Beziehung zu seinem Papa gegenüber seinen Mitcampern. Im Interview mit RTL gibt sein Vater Mario nun offen zu: "Er hat schon recht, ich habe zwar immer alles für ihn gemacht. Nur ich habe nie gesagt, dass ich zufrieden bin."

Fabios Mama habe den 30-Jährigen im Gegenzug ohne Ende verwöhnt – das gibt Silvia auch im RTL-Interview offen zu! "Ich war und bin die Löwenmama. Ich habe immer alles aufgefangen und mich um den kleinen Fabio gekümmert, damit es ihm gut geht", gesteht die Mama des ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten.

RTL Fabio Knez, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

