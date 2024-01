Ansage im Dschungelcamp: Mikes Mutter erklärt ihren Brief

Das Dschungelcamp wird zum Tränenmeer! Nach mehr als einer Woche in der australischen Wildnis erhielten die Bewohner eine emotionale Überraschung: Sie durften sich über Briefe von zu Hause freuen! Während Camper wie Felix von Jascheroff (41) oder Twenty4tim (23) Liebeserklärungen von ihren Angehörigen bekamen, warteten auf Mike Heiter (31) ernste Worte von seiner Mutter. Die ständigen Angriffe von Mitcamperin Kim Virginia (28) gefallen Mikes Mama nämlich so gar nicht!

Der Realitystar durfte gleich zwei Briefe öffnen! Nach einer kurzen Nachricht seines guten Freundes Eugen Lopez, lag Mikes Mutter auch noch etwas auf der Seele. "Ich weiß, die Situation ist für dich kräftezehrend. Nicht der Dschungel, sondern die ständigen Diskussionen mit Kim", begann sie ihren Brief. Mit klaren Worten machte sie ihre Meinung deutlich: "Ich bin stolz auf dich, weil du Stärke zeigst und dich nicht auf ihre Ebene herablässt!" Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" erklärte Astrid ihren Brief: "Es war mir wichtig, einfach frei heraus mitzuteilen, was in mir vorgeht." Als Mutter wäre es ihr sehr schwergefallen, ihren Sohn so zu sehen.

Für Mikes neuen Dschungel-Flirt hat die 54-Jährige nette Worte übrig: "Leyla finde ich sympathisch, aber mein Sohn entscheidet so was immer alleine." Der Fokus bei Mike läge jedoch nicht beim Dating, sondern auf der Dschungelkrone.

Anzeige

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungel-Telefon

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de