Auf Wolke sieben: Knutschalarm bei Dua Lipa und ihrem Callum

Da kommen Frühlingsgefühle auf! Im Dezember vergangenen Jahres hatten sich Dua Lipa (28) und der französische Regisseur Romain Gavras (42) nach acht Monaten Liebesbeziehung getrennt. Jetzt scheint die Sängerin jedoch wieder frisch verliebt zu sein. Die Datinggerüchte um sie und den Schauspieler Callum Turner (33) hatten sich, nachdem sie mehrfach gemeinsam turtelnd erwischt wurden, bestätigt. Beim Shoppen in Los Angeles konnten Dua und Callum wieder nicht die Hände voneinander lassen!

Sie kriegen nicht genug voneinander! Auf den Bildern, die TMZ veröffentlichte, wirken die Turteltauben sehr vertraut. Sogar ihre Outfits scheinen aufeinander abgestimmt. In cooler Jeans und entspanntem T-Shirt schlenderten die Hollywood-Bekanntheiten Arm in Arm durch L.A. Beim Shoppen und Kaffee to go genossen sie ihre gemeinsame Zeit. Zwischen dem neuen Traumpaar stimmt scheinbar die Chemie, denn immer wieder stoppten sie beim Laufen, um verliebte Küsse auszutauschen.

Die "One Kiss"- Interpretin und der britische Schauspieler machen wohl kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung. Erst kürzlich hatten sie sich knutschend in West-Hollywood vor einem beliebten Sushi-Lokal ablichten lassen. Auch zu einem Event von Callums neuer Serie "Masters of the Air" hatte die Beauty ihn begleitet.

Anzeige

Getty Images Callum Turner bei der "Masters of the Air"-Premiere in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Dua Lipa 2023

Anzeige

Getty Images Callum Turner, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de