Fabio und Mike müssen für Dschungelprüfung in luftige Höhe

Für sie geht es hoch hinaus! Seit fast zwei Wochen kämpfen die Stars und Sternchen im Dschungelcamp um die begehrte Krone – natürlich müssen sie sich während ihrer Zeit in Down Under der ein oder anderen Prüfung stellen: So trat am gestrigen Abend Lucy Diakovska (47) an und wagte sich ins "Hotel Versage". Doch auch heute steht wieder einmal eine Prüfung an – die Wahl der Camper traf dieses Mal Mike Heiter (31) und Fabio Knez!

Die Zuschauer bekommen jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats einen kleinen Vorgeschmack auf die heutige Prüfung "Gondel La Grause": In schwindelerregender Höhe – und natürlich in Anwesenheit des ein oder anderen Kriechtieres – müssen Mike und Fabio ihre Wurf- und Fang-Qualitäten unter Beweis stellen und dabei Sterne sammeln. Wie viele Punkte die beiden Realitystars wohl ergattern werden?

Dass die ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten ein gutes Team bilden, bewiesen sie bereits in einer vorherigen Challenge: Gemeinsam mit ihrem Ex-Mitcamper Heinz Hoenig (72) absolvierten Mike und Fabio die Essensprüfung "Der Eisbrecher" – und heimsten insgesamt sieben Sterne ein.

Anzeige

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

Anzeige

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Heinz Hoenig, Fabio Knez und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de