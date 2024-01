Paul Janke enthüllt, warum er nicht ins Dschungelcamp geht!

Er hat ganz genaue Vorstellungen! Paul Janke (42) ist seit seiner Teilnahme bei Der Bachelor im Jahr 2012 ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. So war er unter anderem beim RTL Turmspringen zu sehen oder schwang bei Let's Dance das Tanzbein. Wieso wagt sich der damalige Rosenkavalier also nicht in den australischen Urwald? Diese Frage beantwortet er jetzt: Paul erklärt, warum er nicht am Dschungelcamp teilnimmt!

Gegenüber RTL plaudert die TV-Bekanntheit aus dem Nähkästchen. "Es wurde noch nicht genug Geld geboten!", gibt er zu und führt weiter aus: "Ob ich mich da jetzt wirklich gut schlagen würde mit den Insekten und dem Essen? [...] Ich glaube, es ist eine ganz andere Situation, wenn man dort sitzt und weiß, die anderen kriegen nichts zu essen." Vor den harten Bedingungen im Dschungel habe er nämlich großen Respekt.

Dennoch findet Paul auch positive Worte über eine Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Er erklärt: "Es hat ja mittlerweile Kult-Status. [...] Ich glaube, dass das eine coole Erfahrung ist." Und wenn die Bezahlung stimme, könne sich der 42-Jährige eventuell sogar überreden lassen, in den australischen Busch zu fliegen. "Die Gage muss halt hoch genug sein, damit man es macht!", betont er.

Bieber, Tamara / ActionPress Paul Janke beim "RTL Turmspringen"

Getty Images Paul Janke im November 2016

Instagram / jankepaul Paul Janke, Influencer

