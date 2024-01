So rührend ist Abschied bei Christian Olivers Trauerfeier

Sie erweisen ihnen die letzte Ehre! Vor wenigen Wochen erschütterte die Fans die traurige Nachricht von Christian Olivers (✝51) Tod. Der deutsche Schauspieler und seine zwei Töchter verstarben nämlich auf tragische Weise bei einem Flugzeugabsturz. Seither teilt Jessica Klepser, die Mama der verunglückten Madita und Annik, herzzerreißende Botschaften darüber, wie sie mit dem Verlust ihrer Familie umgeht. So auch jetzt – die Mutter von Christians Töchtern teilt emotionale Aufnahmen der Trauerfeier!

Diese sind auf ihrem Instagram-Account zu sehen. Zahlreiche Freunde, Angehörige und Fans der drei Verstorbenen stehen beisammen und zünden Kerzen an oder lassen rote Herzballons in die Luft steigen. "Freunde, Eltern, Lehrer, Nachbarn, singende Kinder, drei Engel und ein Haufen Liebe! Vielen Dank an alle! Ihr seid die fürsorglichste Gemeinschaft auf der ganzen weiten Welt", schreibt Jessica dazu.

Und für ihre Stärke bekommt sie große Anerkennung der User. "Die Liebe war spürbar. Deine Worte waren Balsam für uns alle, danke!", kommentiert ein Nutzer unter ihrem Beitrag und ein weiterer merkt an: "Während wir uns alle Sorgen um dich gemacht haben, hast du uns gezeigt, wie wir diesen Verlust bewältigen können. Du bist so stark und umhüllt von so viel Kraft."

Getty Images Christian Oliver und Jessica Klepser, 2015

Instagram / jess_k_wunda Christian Olivers Trauerfeier im Januar 2024

Instagram / jess_k_wunda Christian Olivers Trauerfeier im Januar 2024

