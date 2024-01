Süß: NFL-Star Patrick Mahomes' Sohn spielt lieber Basketball

Entscheidet Patrick Mahomes' (28) Sohn sich für einen anderen Sport als Papa? Es sind nur noch wenige Tage bis zum Super Bowl und der Footballspieler steht ein weiteres Mal mit den Kansas City Chiefs im Endspiel. Und alle Hoffnungen scheinen auf dem gebürtigen Texaner zu liegen – er gilt als einer der besten Quarterbacks der Liga. Im Stadion wird er sicher von Ehefrau Brittany und seinen Kindern angefeuert. Doch offenbar steckt in Patricks Sohn ein zukünftiger Basketballstar.

In ihrer Instagram-Story teilt Brittany ein zuckersüßes Video von ihrem einjährigen Söhnchen Bronze. Der sitzt in der heimeigenen Sporthalle unter einem Basketballkorb und versucht begeistert, die kleinen Bälle in den Korb zu befördern – doch der ist natürlich viel zu weit oben. "Guter Versuch, Bronze", feuert Mama Brittany ihren Spross an und schreibt zu dem Clip: "Der arme Kerl weiß, wo der Ball hinkommt, er weiß nur nicht, wie er ihn hinbekommt." Was wohl Papa Patrick zu Bronzes Basketball-Begeisterung sagt?

Im vergangenen Jahr hatte Bronze seinen Eltern noch große Sorgen bereitet. Nach einem allergischen Schock auf Erdnüsse hatten Patrick und Brittany ihren Kleinen in die Notaufnahme bringen müssen. "Es war eines der schrecklichsten Erlebnisse meines Lebens", erzählte die 28-Jährige ihren Follower dann Anfang Januar. Aber die Unterstützung anderer Eltern habe sie gestärkt.

