Müsli-Diebstahl: Die Bachelors zeigen private Einblicke!

Die Bachelors lassen hinter die Kulissen blicken! Seit dieser Woche steht der Mittwoch wieder im Zeichen der Rose – denn die beliebte Datingshow ist zurück. Das erste Mal suchen gleich zwei Junggesellen nach der Frau fürs Leben: Sebastian Klaus aus Hamburg und Dennis Gries aus dem Allgäu. Die zwei leben während ihres Liebesabenteuers in einer gemeinsamen Villa in Südafrika. Und von dort teilen die Bachelors jetzt coole Einblicke!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht der Eppendorfer einen Schnappschuss, der offenbar abseits der Kameras entstanden ist. Das Foto zeigt die Rosenkavaliere in Badehosen im Garten ihrer Villa – die zwei löffeln entspannt ihr Müsli. Ganz frech langt Dennis aber in die Schale seines Kollegen! "Erst macht er mir die Frauen streitig und jetzt noch mein Frühstück. Irgendwann hört der Spaß auf!", scherzt Sebastian dazu.

Damit spielt der Singlemann auf den ersten gemeinsamen Abend in Südafrika an. Denn einige Kandidatinnen, die eigentlich Sebastian für sich erwählt hatte, interessierten sich auch für seinen Kollegen! Ob da wohl die eine oder andere Dame die Seite wechseln wird? Was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab.

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, die Bachelors 2024

Die Bachelors, RTL Kim-Yva Herz und Dennis Gries beim Einzeldate

