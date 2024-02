Mitten im Drama: Jenelle Evans' Sohn trifft leiblichen Vater

Der Fall sorgt weiterhin für Aufsehen. Schon seit mehreren Monaten reißen die Schlagzeilen um Jenelle Evans (32) und ihre Familie nicht ab: Bereits mehrere Male lief ihr Sohn Jace Evans (14) von zu Hause weg. Der Grund: Der Teenager behauptet, dass ihn sein Stiefvater David Eason angegriffen haben soll. Deswegen muss sich der TV-Star nun vor Gericht verantworten. Inmitten der Vorwürfe trifft Jace nun auf seinen leiblichen Vater Andrew – und das nach mehr als dreizehn Jahren!

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber U.S. Sun. "Andrew wurde in Jaces Kinderschutzfall einbezogen, da er sein Vater ist und möglicherweise einen Anspruch auf das Sorgerecht haben könnte", erklärt die Quelle gegenüber dem Medium und fügt hinzu: "Da er in den Fall involviert ist, wurde ihm Zugang zu Jace gewährt." Jace und sein Vater sollen sich bereits in der vergangenen Woche getroffen haben.

Auch zu seiner Mutter hatte Jace in den vergangenen Wochen aufgrund der Vorkommnisse keinen Kontakt. Mittlerweile soll sich das Verhältnis des Mutter-Sohn-Duos aber wieder verbessert haben. "Zuerst kam Jenelle zu Besuch und Jace wollte nicht mit ihr reden, aber ihm wurde gesagt, dass es wichtig sei, eine Beziehung zu seiner Mutter zu haben, also reden sie jetzt miteinander, wenn sie ihn besucht. Sie hat ihn sogar zu Weihnachten gesehen", verriet ein Informant gegenüber OK!.

