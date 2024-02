Netflix zeigt erste Momente der zweiten "Squid Game"-Staffel

Bald wird es wieder spannend! Vor rund drei Jahren feierte der Netflix-Erfolg Squid Game einen Rekord, der bis heute ungeschlagen bleibt: Mit sage und schreibe 265,2 Millionen Views bleibt der südkoreanische Serien-Hit der meistgesehene Originaltitel der Plattform. Und jetzt hat das lange Warten auf die Fortsetzung ein Ende: Die ersten Einblicke in die zweite Staffel von "Squid Game" sind da!

In einem drei Minuten langen Netflix-Video, das die Neuerscheinungen für 2024 zeigt, sind auch erste Szenen der Serie zu sehen. In dem Clip spricht eine unbekannte Person am Telefon mit dem Protagonisten Seong Gi-hun, der feuerrote Haare hat! "Du wirst deine Entscheidung noch bereuen", kündigt die Stimme an, woraufhin Lee Jung-jae, der die Rolle des Hauptdarstellers verkörpert, entgegnet: "Ich werde dich finden, koste es, was es wolle!"

Bisher gibt es für die zweite Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie leider noch kein genaues Datum, ab wann sich die Fans auf die Fortsetzung freuen dürfen. Was jedoch feststeht, ist, dass die Folgen bereits in diesem Jahr auf dem Streamingdienst erscheinen werden. Und auch die Besetzung sieht vielversprechend aus!

Netflix Lee Jung-jae in "Squid Game"

YOUNGKYU PARK Lee Jung-jae als Seong Gi-hun in der Serie "Squid Game"

PETE DADDS/NETFLIX Die Aufseher in "Squid Game: The Challenge"

