Spoiler: Dieser "Squid Game"-Star ist in Staffel drei zurück

Der Netflix-Hit Squid Game überrascht in seiner dritten und letzten Staffel mit einem besonderen Comeback. In der fünften Folge erscheint die einstige Spielerin Kang Sae-byeok, gespielt von Jung Ho-yeon (31), erneut – jedoch ausschließlich in Form einer Halluzination der Hauptfigur Seong Gi-hun, dargestellt von Lee Jung-jae (52). In dem entscheidenden Moment vor dem letzten Spiel versucht Gi-hun, einen seiner Konkurrenten im Schlaf zu ermorden, doch die Vision von Sae-byeok hält ihn davon ab. Ihre überraschende Rückkehr beweist einmal mehr, wie sehr die Figur sowohl von der Serie als auch vom Publikum geliebt wird.

Sae-byeok, die ursprünglich aus Nordkorea floh, kämpfte in der ersten Staffel um das Preisgeld, um ihre Mutter aus ihrer Heimat zu befreien und ihr ein besseres Leben zu ermöglichen. Mit ihrer tragischen Geschichte und bemerkenswerten Stärke eroberte sie nicht nur die Herzen der Fans, sondern blieb auch dem Protagonisten Gi-hun tief im Gedächtnis. Obwohl sie in der ersten Staffel nicht überlebte, führte ihr Schicksal indirekt dazu, dass Gi-hun einen Teil seines Vermögens für die Versorgung ihres jüngeren Bruders und ihrer Familie nutzte. Schon in der zweiten Staffel wurde ihre anhaltende Bedeutung angedeutet, als sie in einem Albtraum wieder auftauchte.

Mit der dritten Staffel endet "Squid Game" nun offiziell, knapp vier Jahre nach seiner Premiere. Ursprünglich war nur eine einzige Staffel der südkoreanischen Serie geplant, doch der riesige Erfolg führte zu einer mehrjährigen Erweiterung der Geschichte. Serienmacher Hwang Dong-hyuk entschied sich, in dieser letzten Fortsetzung Gi-huns Reise zu einem Abschluss zu bringen und lose Handlungsstränge zu verweben. Die Rückkehr von Sae-byeok als Halluzination zeigt, wie sehr ihre Figur ein zentraler Bestandteil von Gi-huns Entwicklung geblieben ist und verleiht dem finalen Kapitel der Serie eine noch stärkere emotionale Tiefe.

Anzeige Anzeige

No Ju-han / Netflix Lee Jung-jae in Staffel zwei von "Squid Game"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jung Ho-yeon posiert bei der Premiere der zweiten Staffel von "Squid Game" 2024 in Seoul

Anzeige Anzeige

Getty Images Hwang Dong-hyuk und Lee Jung-jae, November 2024