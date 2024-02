Wird Christina Block etwa auch ihr viertes Kind entzogen?

Wird sie ihre zweitälteste Tochter auch noch verlieren? Anfang des Jahres hatten schockierende News die Runde gemacht: Steakhaus-Erbin Christina Block hat mutmaßlich ihre beiden jüngsten Kinder aus dem Haus ihres Ex-Mannes Stephan Hensel entführen lassen. Die 13-Jährige und ihr zehn Jahre alter Bruder sind mittlerweile wieder bei ihrem Vater, wo auch das älteste Kind des einstigen Ehepaars lebt. Die 15-jährige Tochter wohnt nach wie vor bei Christina. Nun will Stephan aber dafür sorgen, dass auch sie zu ihm kommt!

"Wir wollen sie da rausholen", erklärt der 49-Jährige im Interview mit der Zeit. Das 15 Jahre alte Mädchen ist das letzte der Kinder, das nach dem Entführungsskandal noch bei seiner Mutter wohnt. Das wolle Stephan aber ändern: "Sie kann in diesem Umfeld nicht bleiben." Informationen zur weiteren Vorgehensweise gibt der Hamburger jedoch nicht preis. Auch Christinas Standpunkt dazu ist bisher unklar.

Wie die beiden Jüngsten gegenüber dem Medium verrieten, sei ihre ältere Schwester auch bei der Entführung dabei gewesen. Nachdem sie von maskierten Männern aus dem Haus ihres Vaters in Dänemark geholt wurden, seien sie nach Süddeutschland auf einen Bauernhof gebracht worden. Dort habe Christina sie in Begleitung des Teenagers am nächsten Tag abgeholt.

ActionPress Christina Block, Unternehmerin

ActionPress Christina Block bei der DEPOT Flagship Store Pre-Opening Große Bleichen in der Hamburger Innenstadt

ActionPress Christina Block in Hamburg

