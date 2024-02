Anna-Maria erinnert sich an erste Nacht mit ihrem Bushido!

Das ist wohl eine richtige Lovestory! Anfang 2011 hatten sich Anna-Maria (42) und Anis Mohamed Youssef Ferchichi, besser bekannt als der Rapper Bushido (45), auf einer Promiparty kennengelernt – die dann bei einem der beiden zu Hause endete. Doch das Ganze war offenbar für mehr als nur eine Nacht bestimmt – nach 13 Jahren wachen die mittlerweile mehrfachen Eltern immer noch nebeneinander auf. Anlässlich seines Jahrestages blickt das Ehepaar zurück auf das erste Date!

Auf Instagram zeigt die 42-Jährige regelmäßig Einblicke in das Leben der Ferchichis und teilt mit ihren Fans intime Details, so wie die erste gemeinsame Nacht mit ihrem heutigen Ehemann. Gemeinsam lässt das Duo die Vergangenheit Revue passieren. Anna-Maria erinnere sich noch genau an den Morgen danach und ihren "Walk of Shame". Im T-Shirt und High Heels habe sie im Februar die Wohnung verlassen. "Ich dachte mir, okay, war eine nette Nacht", schmunzelt sie.

Diese "nette Nacht" veränderte wohl Anna-Marias ganzes Leben! Trotz vieler Schwierigkeiten, die das Paar bereits überwinden musste, könnte es mit seiner Familie nicht glücklicher sein. Im vergangenen Jahr feierten die Drillinge der siebenfachen Eltern ihren zweiten Geburtstag. Stolz veröffentlichte Bushidos Liebste einige Ausschnitte von der Party und schrieb zu einem niedlichen Familienfoto auf Instagram: "Ich bin unendlich dankbar für alles!"

